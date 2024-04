Homem é preso depois de furtar mochila na rodoviária de Anastácio

O Pantaneiro

Homem foi preso por furtar mochila de um passageiro na rodoviária de Anastácio. O caso aconteceu ontem (4), segundo registro do boletim de ocorrência.



O dono da mochila, de 45 anos, acionou a Polícia Militar afirmando que a mochila com seus pertences tinha sido furtada por um homem de 53 anos, conhecido nas imediações da rodoviária.



Os policiais fizeram rondas e encontraram o suspeito dentro da rodoviária, sendo localizada a mochila com os documentos da vítima.



Os dois foram encaminhados à delegacia.