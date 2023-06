Homem é preso em Anastácio após agredir a esposa e ameaça-la de morte com um espeto

Caso foi registrado na DP de Anastácio

Na madrugada do último sábado, 17, por volta de 1h, um homem de 38 anos foi preso por uma equipe da Polícia Militar de Anastácio, após ele segurar a esposa pelo pescoço e agredi-la, ainda segundo relatado à polícia o homem ameaçou a vítima de morte usando um espeto. O caso aconteceu em um bar que fica na região do bairro Vila Maior.

Segundo informações repassadas ao O Pantaneiro, o casal estava no bar na companhia da filha, uma jovem de 14 anos, no momento em que eles voltavam para casa o casal começou a discutir, devido os ânimos exaltados o homem agrediu a mulher, de 33 anos, com tapas, o irmão da vítima apareceu e entrou em luta corporal com o cunhado.

O agressor fugiu, momentos depois ele voltou com um espeto na mão para tentar agredir novamente a vítima, por sorte o genro da mulher que estava no local conseguiu segurar o homem, furioso com a situação o irmão da vítima agrediu o suspeito até a chegada da polícia.

No momento da prisão o homem, gritava "eu vou te matar, você não vai largar de mim, eu vou te matar", ele foi encaminhado para a delegacia da cidade onde vai responder por lesão corporal, violência doméstica e ameaça.