Homem é preso em Anastácio após furto em estabelecimento comercial

Foto: Arquivo/Jornal O Pantaneiro

A Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos suspeito de arrombar um estabelecimento comercial na região do Barrakech, em Anastácio, na madrugada desta sexta-feira (15). A ação ocorreu após a abordagem do indivíduo, que carregava uma mochila contendo diversos itens de procedência duvidosa.



Durante patrulhamento na Rua Cândido Mariano, esquina com a Rua Pandiá Calógeras, a equipe policial avistou o suspeito e realizou uma busca pessoal. Dentro da mochila, foram encontrados produtos como óculos, relógios, perfumes e outros itens. Questionado sobre a origem dos objetos, o homem alegou ter comprado os itens, mas apresentou informações inconsistentes, incluindo preços irreais.





Os policiais conduziram o suspeito ao Barrakech para verificar possíveis locais de furto, mas não encontraram sinais de arrombamento nos boxes do local. Posteriormente, na rodoviária de Anastácio, foi constatado que uma banca havia sido arrombada. O autor utilizou uma barra de ferro para abrir um buraco na parede de divisórias do estabelecimento.

Objetos recuperados:

06 relógios

12 lasers

07 cartelas de brincos

03 copos térmicos

Uma cartela de piercings

Uma carteira feminina preta

Um boné

01 rádio automotivo

03 perfumes roll-on

Um pote com 13 pirulitos e cinco pacotes de Halls

32 óculos de sol

Uma lanterna recarregável

Uma mochila preta



Os objetos foram reconhecidos pela vítima como pertencentes à sua banca. O suspeito, que possui histórico de furtos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para as providências legais, sem apresentar lesões corporais.



A Polícia Militar reforça a importância de manter contato direto com comerciantes e a comunidade para inibir ações criminosas e garantir mais segurança à população local.