Homem é preso em Anastácio durante a Operação Força Total

Divulgação

Na tarde de quinta-feira (23), a Operação Força Total – 11ª Edição resultou na prisão de um homem de 35 anos no bairro Altos da Cidade, em Anastácio. A ação foi conduzida pela equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar, que realizava rondas pela região.



A abordagem ocorreu na Rua Acogo, onde os policiais avistaram dois indivíduos saindo de uma área de mata em atitude suspeita. Durante revista pessoal e buscas no local, foi localizada uma trouxinha de substância análoga à cocaína próxima aos abordados. Um dos homens assumiu ser o proprietário da droga, afirmando que a adquiriu por R$ 50,00 de uma pessoa conhecida como "Zero".



Ao verificarem os antecedentes do suspeito no sistema de segurança, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão ativo contra ele. O homem foi detido e, juntamente com a droga apreendida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para as medidas legais cabíveis.



A Polícia Militar reforçou a importância da Operação Força Total, que tem como objetivo prevenir e reprimir práticas criminosas, promovendo maior segurança para a população.



Essa edição da operação demonstra o comprometimento das forças de segurança em combater o tráfico de drogas e cumprir mandados judiciais, contribuindo para a tranquilidade dos moradores da região.