20 de Fevereiro de 2026 • 15:44

Polícia

Homem é preso em flagrante por maus-tratos a animais em Anastácio

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Polícia do município, após denúncia sobre possível situação de irregularidade em uma residência no bairro Cristo Rei

Da redação

Publicado em 20/02/2026 às 12:19

Atualizado em 20/02/2026 às 12:21

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na manhã de quinta-feira (19), um homem de 35 anos pelo crime de maus-tratos a animais, em Anastácio. A ação foi realizada por meio da Delegacia de Polícia do município, após denúncia sobre possível situação de irregularidade em uma residência no bairro Cristo Rei.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe foi até o endereço informado e constatou a presença de três cães — dois machos e uma fêmea — mantidos amarrados, sem acesso a água e alimento. Os animais apresentavam estado de desnutrição e condição física debilitada.

Os cães foram recolhidos por uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses, que realizou o encaminhamento para atendimento veterinário e demais cuidados necessários.

O proprietário dos animais foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial. O caso foi registrado com base no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998, que trata de crimes de maus-tratos a animais.

A Polícia Civil reforçou a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que podem ser feitas de forma anônima diretamente na delegacia ou pelos canais oficiais da instituição.

Memória

Fórum garante participação de voz indígena na construção de políticas públicas

O espaço consolida um movimento que já vinha sendo construído dentro das comunidades

Infraestrutura

Prefeitura conclui limpeza urbana no bairro Nova Aquidauana

Trabalhos de retirada de lixo, galhos e entulhos seguem em ritmo intenso; população é convidada a colaborar com o descarte correto

