Homem é preso em flagrante por maus-tratos a animais em Anastácio

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na manhã de quinta-feira (19), um homem de 35 anos pelo crime de maus-tratos a animais, em Anastácio. A ação foi realizada por meio da Delegacia de Polícia do município, após denúncia sobre possível situação de irregularidade em uma residência no bairro Cristo Rei.



De acordo com a Polícia Civil, uma equipe foi até o endereço informado e constatou a presença de três cães — dois machos e uma fêmea — mantidos amarrados, sem acesso a água e alimento. Os animais apresentavam estado de desnutrição e condição física debilitada.



Os cães foram recolhidos por uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses, que realizou o encaminhamento para atendimento veterinário e demais cuidados necessários.



O proprietário dos animais foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial. O caso foi registrado com base no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998, que trata de crimes de maus-tratos a animais.



A Polícia Civil reforçou a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que podem ser feitas de forma anônima diretamente na delegacia ou pelos canais oficiais da instituição.