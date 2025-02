Delegacia de Anastácio

Um homem, de 42 anos, foi preso pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, escondido em um terreno baldio situado na rua 27 de julho, durante a noite, por descumprir medida protetiva e ameaça. A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (13), em Anastácio.



Segundo informações policiais, a mulher que pediu medida protetiva contra o homem foi à delegacia registrar boletim de ocorrência por ameaça e descumprimento da ordem judicial.



A polícia então foi acionada para verificar a quebra de medida protetiva. No primeiro acionamento, os policiais foram ao local e não encontraram o homem.



Entretanto, duas horas depois, novamente a PM foi acionada. Segundo a informação, o homem estaria escondido em terreno baldeio ao lado da casa da mulher.



Os policiais voltaram por volta das 21h, entraram no mato e encontraram o homem escondido.



A medida protetiva foi expedida em setembro do ano passado. O homem quebrou a medida e a mulher procurou a polícia pra denunciar.



Até então ele não seria preso porque ele não havia sido encontrado. Mas, como ele foi denunciado novamente e encontrado, ele foi encaminhado à delegacia de Anastácio.