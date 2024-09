Homem é preso por agredir esposa e ameaçar PMs em Anastácio

Divulgação

Homem, de 43 anos, foi preso após agredir a esposa, desacatar e ameaçar policiais e plantar pés de maconha no quintal de casa para venda. O caso ocorreu na sexta-feira (13), em Anastácio.

Conforme boletim de ocorrência, por às 09h30, a equipe policial foi acionada pela Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para atender a uma ocorrência de violência doméstica na rua Coronel Ponce. Chegando ao local às 09h40, os policiais se depararam com o suspeito, no quintal da residência, visivelmente nervoso.

Ao ser abordado, ele afirmou que "nenhum policinha entra em sua casa sem mandado de busca".

A equipe verbalizou a ordem para que o suspeito assumisse a posição de abordagem para garantir a segurança tanto dele quanto dos policiais. Contudo, o agressor não obedeceu e afirmou que entraria na casa para pegar uma faca.

Em razão de o relato da vítima, de 29 anos, indicar lesões decorrentes de agressões por parte do marido, e também diante do desacato e da desobediência, foi dada voz de prisão.

O homem resistiu à prisão e foi necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo, uma vez que se encontrava agressivo.

Durante a condução para a viatura, o suspeito proferiu ameaças à equipe policial, dizendo: "Vocês têm filhos, não sabem com quem estão mexendo, eu já trabalhei com mulher de um de vocês, sei onde você mora".

A vítima relatou que, desde a noite de quinta-feira (12), após chegar do trabalho, o marido estava alterado, iniciando agressões verbais que logo evoluíram para agressões físicas. Segundo ela, foi agredida com chutes nas costas, cabeça e pernas, resultando em hematomas no braço e perna direita, além de queixas de dores na coluna e cabeça.

Ela ainda informou que o marido cultiva pés de maconha no local e indicou onde estavam plantados, localizada por esta equipe no quintal da residencia em meio a alguns pés de tomates, dizendo que faz uso do entorpecente com vizinhos e no período da noite quando chega do serviço, sai de casa para fazer a venda do entorpecente.

Após vistoria acompanhada pela vítima, foi encontrado além dos pé plantados, uma trouxinha de maconha com aproximadamente 16 gramas que estava em cima da geladeira. Ela também apresentou a faca, de aproximadamente 20 cm e cabo branco de plástico, que o marido teria utilizado para ameaçá-la na noite anterior.

Após a busca e apreensão dos entorpecentes e da arma branca, a equipe conduziu o agressor, a faca utilizada na ameaça, os quatro pés de maconha e a trouxinha da substância entorpecente à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

A vítima foi conduzida à delegacia com lesões corporais evidentes, consistentes em hematomas no braço e perna direita, enquanto o autor foi entregue sem lesões aparentes.