Homem é preso por ameaçar o pai idoso com foice em Anastácio

Divulgação/ PM

Um homem de 33 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (19) após ameaçar de morte o próprio pai, um idoso de 69 anos, no Assentamento Acogo, zona rural de Anastácio. A Polícia Militar foi acionada por uma familiar e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito embriagado e exaltado.



De acordo com relatos da vítima e de testemunhas, o agressor pegou uma foice e golpeou o solo enquanto afirmava que mataria o pai naquele momento. O idoso revelou ainda que as ameaças eram recorrentes e que já havia sido intimidado pelo filho em outras ocasiões.



Diante da gravidade da situação e da decisão da vítima de representar criminalmente contra o autor, a equipe do 7° Batalhão da Polícia Militar deu voz de prisão ao homem, que foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.

