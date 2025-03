Homem Ã© preso por descumprimento de medida protetiva em AnastÃ¡cio

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

A Polícia Militar prendeu, na noite da última quarta-feira (12), um homem de 38 anos por descumprimento de medida protetiva em Anastácio. A ocorrência, registrada no bairro Vila Pedreira, mobilizou a equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar após um chamado do Copom às 17h40. Os policiais chegaram ao local às 17h48 e encontraram a vítima, uma mulher de 27 anos, visivelmente abalada e temerosa em relação ao agressor.



Segundo relatos da vítima, o suspeito chegou à residência durante a tarde e, após fazer diversas acusações, agrediu-a com um tapa no rosto. Além da agressão, ele também a ameaçou com um socador de alho, afirmando que a mataria antes de ser preso. Diante da gravidade da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem, que negou as acusações.



A vítima apresentou a medida protetiva em favor de seus filhos, confirmando a restrição judicial contra o autor. Apesar das ameaças, não foram constatadas lesões corporais e nenhum objeto utilizado no crime foi apreendido. O agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia de Anastácio, onde foram tomadas as providências cabíveis.



