Homem é preso por porte ilegal de arma e disparos em via pública em Anastácio

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Um homem de 28 anos foi preso no final da tarde de sábado (31), em Anastácio, após ser flagrado portando ilegalmente uma arma de fogo e realizar disparos em via pública. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado por uma equipe da Polícia Militar na região da Vila Maior.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações via rádio de que um veículo do tipo Saveiro, de cor branca, havia sido envolvido em uma ocorrência com disparos de arma de fogo nas proximidades. O automóvel, identificado posteriormente, foi localizado nas imediações da Igreja Católica e abordado pelas autoridades.

Durante a revista no interior do veículo, os policiais encontraram, na porta do lado do motorista, um revólver calibre .32 da marca Smith & Wesson, municiado com seis munições deflagradas. Já atrás do banco do passageiro, em um porta-objetos, foram localizadas 20 munições calibre .38.

Questionado sobre os fatos, o condutor do veículo admitiu ter efetuado os disparos após sair da casa de um amigo, onde teria sido alvo de chacotas. Segundo ele, os tiros foram realizados em via pública, logo após deixar o local.

Além da arma, foram apreendidos com o suspeito uma carteira de bolso contendo R$ 2.400,00 em notas de R$ 200, três cartões bancários e uma cédula de um dólar. Também foi localizado um celular com R$ 100,00 em seu interior.

A Polícia Militar informou que o homem não possuía habilitação para dirigir, motivo pelo qual também foram lavrados autos de infração de trânsito por condução sem CNH e por permitir posse do veículo a pessoa não habilitada.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foram tomadas as providências legais cabíveis. Para garantir a segurança da equipe policial, foi necessário o uso de algemas durante a condução do autor.

A arma, as munições, os valores em dinheiro e o veículo foram apresentados na delegacia como instrumentos de delito. O caso agora segue sob investigação da autoridade policial competente.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!