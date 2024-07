Homem é suspeito de estuprar menina de 5 anos em Anastácio

Ilustrativa / O Pantaneiro

Um homem, de 46 anos, foi preso na noite de ontem (2) suspeito de estuprar uma criança de apenas 5 anos. O caso aconteceu em Anastácio.



Conforme apurado pelo jornal O Pantaneiro, a mãe da criança relatou a polícia que trabalha o dia inteiro, deixando os filhos aos cuidados da avó. O abusador, funcionário do pai dela, mostrou seu órgão genital para menina e cometeu atos libidinosos.



A criança revelou que isso ocorreu mais de uma vez. Revoltado, o pai da menina confrontou o abusador e o agrediu.



O suspeito homem pediu desculpas, admitindo o que fez. A esposa do abusador disse à família da vítima que não faria nada, pois ele já tinha cometido abusos anteriormente.



O suspeito foi encaminhado pela Polícia Militar à Delegacia onde presta depoimento à autoridade policial.



À reportagem, a delegada Tatiana Zyngier e Silva, disse que irá se pronunciar sobre o caso no final da tarde desta quarta-feira (3).