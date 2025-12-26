Homem encapuzado invade casas e ameaça moradores em Anastácio

Pelo menos duas ocorrências foram registradas em um intervalo de poucas horas, levantando a suspeita de que se trate do mesmo autor
Delegacia de Anastácio / Arquivo/ O Pantaneiro
Um homem com o rosto coberto e armado com uma faca causou pânico ao invadir residências e ameaçar moradores durante a madrugada desta semana, em Anastácio. Pelo menos duas ocorrências foram registradas em um intervalo de poucas horas, levantando a suspeita de que se trate do mesmo autor.
O primeiro caso ocorreu por volta das 3h30 da madrugada, na região dos altos da cidade, nas proximidades do pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma mulher de 31 anos relatou que estava em casa quando o suspeito passou a chutar violentamente a porta, conseguindo quebrá-la. Em seguida, ele invadiu o imóvel portando uma faca.
Assustada, a vítima começou a gritar chamando pelo marido, que estava trabalhando nas proximidades. Diante da reação, o suspeito saiu momentaneamente da residência, mas retornou logo depois trazendo uma garrafa com álcool, ameaçando atear fogo no imóvel, além de proferir palavras agressivas e ameaçadoras contra a mulher.
Após a ação, o indivíduo entrou em um carro e fugiu do local. Horas depois, por volta das 4h a quase 5h da manhã, outra ocorrência com características semelhantes foi registrada na Rua Delphino Alves Correia, também em Anastácio.
Nesta segunda situação, a mesma mulher informou que o homem encapuzado voltou a arrombar a porta da residência, invadindo o imóvel armado com uma faca. Durante o ataque, ele teria tentado ferir o cachorro da família, além de furtar quatro rolos de fio de energia elétrica.
Informações preliminares apontam que o suspeito já seria conhecido na região, possivelmente usuário de drogas, e estaria envolvido em outros furtos semelhantes, sempre utilizando o mesmo modo de agir: arrombamento, invasão armada e subtração de objetos.
Os casos foram comunicados às autoridades policiais, que investigam as ocorrências e trabalham para identificar e localizar o autor.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Bombeiros
Sumiço de pernil de porco termina em agressão em Anastácio
Motociclista fica ferida após queda em rotatória no Centro de Anastácio
Cristo Rei FC de Anastácio participa de rodada em Terenos
Aquidauana
Celebrações acontecerão hoje (25) na Igreja Matriz e Comunidade Sagrada Família às 19 horas
Aquidauana
De acordo com as informações, os veículos foram apreendidos após os condutores cometerem diversas infrações de trânsito
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS