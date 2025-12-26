Acessibilidade

26 de Dezembro de 2025 • 14:21

Polícia

Homem encapuzado invade casas e ameaça moradores em Anastácio

Pelo menos duas ocorrências foram registradas em um intervalo de poucas horas, levantando a suspeita de que se trate do mesmo autor

Da redação

Publicado em 26/12/2025 às 09:54

Delegacia de Anastácio / Arquivo/ O Pantaneiro

Um homem com o rosto coberto e armado com uma faca causou pânico ao invadir residências e ameaçar moradores durante a madrugada desta semana, em Anastácio. Pelo menos duas ocorrências foram registradas em um intervalo de poucas horas, levantando a suspeita de que se trate do mesmo autor.

O primeiro caso ocorreu por volta das 3h30 da madrugada, na região dos altos da cidade, nas proximidades do pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma mulher de 31 anos relatou que estava em casa quando o suspeito passou a chutar violentamente a porta, conseguindo quebrá-la. Em seguida, ele invadiu o imóvel portando uma faca.

Assustada, a vítima começou a gritar chamando pelo marido, que estava trabalhando nas proximidades. Diante da reação, o suspeito saiu momentaneamente da residência, mas retornou logo depois trazendo uma garrafa com álcool, ameaçando atear fogo no imóvel, além de proferir palavras agressivas e ameaçadoras contra a mulher.

Após a ação, o indivíduo entrou em um carro e fugiu do local. Horas depois, por volta das 4h a quase 5h da manhã, outra ocorrência com características semelhantes foi registrada na Rua Delphino Alves Correia, também em Anastácio.

Nesta segunda situação, a mesma mulher informou que o homem encapuzado voltou a arrombar a porta da residência, invadindo o imóvel armado com uma faca. Durante o ataque, ele teria tentado ferir o cachorro da família, além de furtar quatro rolos de fio de energia elétrica.

Informações preliminares apontam que o suspeito já seria conhecido na região, possivelmente usuário de drogas, e estaria envolvido em outros furtos semelhantes, sempre utilizando o mesmo modo de agir: arrombamento, invasão armada e subtração de objetos.

Os casos foram comunicados às autoridades policiais, que investigam as ocorrências e trabalham para identificar e localizar o autor.

