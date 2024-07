Homem fica ferido após ser atropelado na Estrada do Pulador

Divulgação

Ontem, dia 30, por volta das 18h57, a Guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Estrada do Pulador, local que da acesso a vários assentamento de Anastácio.

Chegando ao local, os bombeiros constataram que se tratava de um atropelamento e encontraram uma vítima do sexo masculino, de 29 anos, sentada à margem da estrada.

A vítima estava consciente, mas desorientada, apresentava agitação psicomotora e precisou sendo contida por amigos que estavam presentes no local.

O homem sofreu um trauma na região parietal da cabeça, com presença de hemorragia moderada e sangramento no ouvido, do lado esquerdo. Ele também apresentava um ferimento na parte interna da perna direita, com hemorragia moderada.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros no local, promovendo o controle do sangramento, aplicando curativos e imobilizando a vítima. Após os procedimentos iniciais, a vítima foi transportada até o pronto-socorro de Aquidauana, onde foi entregue aos cuidados médicos.

O caso segue sob investigação para determinar as circunstâncias do atropelamento.