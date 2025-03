Homem invade quintal e foge apÃ³s ameaÃ§ar moradora no Centro de AnastÃ¡cio

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

Uma mulher de 42 anos acionou a Polícia Militar após um homem invadir o quintal de sua residência e proferir ameaças contra ela, no Centro de Anastácio, na noite da última quarta-feira (12). O suspeito fugiu antes da chegada da guarnição, que realizou buscas na região, mas não conseguiu localizá-lo.



A vítima relatou que, por volta das 23h30, percebeu um indivíduo caminhando pelo quintal de sua casa. Ao abrir a porta para verificar a situação, o homem saiu correndo para uma área escura e, antes de fugir, afirmou que retornaria para invadir a residência e agredi-la. A mulher informou que o suspeito, um jovem de 23 anos, possui uma desavença com seu filho devido a uma briga ocorrida entre ambos durante uma festa.



A equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar chegou ao local por volta das 23h40 e realizou diligências na tentativa de localizar o suspeito, sem sucesso. A vítima foi orientada sobre as medidas legais cabíveis e encaminhada à Delegacia de Polícia de Anastácio para o registro da ocorrência.

