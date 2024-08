Homem morre e outros dois ficam em estado grave após carro capotar em Anastácio

Divulgação

José Aparecido Dias da Silva, de 41 anos, morador de Campo Grande, morreu e outros dois homens estão em estado grave, após o carro em que estavam capotar na MS-345, rodovia de Anastácio, na noite de ontem (1º).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas.

Ao chegar ao local, km 131, em frente a Fazenda Santa Cristina, a guarnição constatou o fato, um capotamento de um veículo de passeio, Ford Fiesta, ano 2002/03.

No carro estavam três ocupantes e dois já estavam fora do veículo. Não foi divulgada a dinâmica do acidente.

José morreu dentro do veículo. Ele era o motorista. Os passageiros foram arremessados durante a capotagem.

O passageiro do banco traseiro, de 35 anos, também morador de Campo Grande, foi encontrado fora do veículo, consciente e desorientado, caído no chão, onde o condutor de uma ambulância de Bonito, já havia feito um curativo compressivo na cabeça da vítima e havia ministrado oxigênio para o mesmo.

A guarnição de resgate constatou um grande edema traumático na região lombar do lado direito, trauma na face com pequena hemorragia na boca e nariz, a vítima apresentava dificuldades respiratórias, pele fria e confusão. Assim, imediatamente a guarnição imobilizou a vítima sobre a prancha rígida, na posição decúbito lateral esquerda, pois a mesma não conseguiu ficar na posição dorsal, e na sequência o foi colocado no interior da viatura UR-141 onde recebeu oxigênoterapia.

A segunda vítima também do sexo masculino, 39 anos, era o passageiro do banco dianteiro e foi encontrado fora do veículo, consciente e orientado, posição decúbito dorsal logo a guarnição realizou os procedimentos de exames primário e secundário sendo constatadas as seguintes lesões: Trauma nos arcos costais, trauma na região lombar e trauma no braço e antebraço esquerdo com suspeita de fratura, a vítima queixava-se de dores na cabeça e apresentou sede.

Imediatamente a guarnição realizou os procedimentos de imobilização da vítima com ela sobre a prancha rígida, foi colocada no interior da ambulância da prefeitura de Anastácio, onde seguiu acompanhada por uma Militar Bombeira também recebendo oxigênio.

Ambas vítimas foram transportadas até o Pronto Socorro de Aquidauana, onde ficaram aos cuidados médicos do plantonista.