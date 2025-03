Divulgação, Redes Sociais

O caso ocorreu na casa onde o menino de três anos era espancado pela genitora, de 22 anos, nos fundos de uma casa localizada na Rua João Teodoreto da Costa, esquina com a Rua Coronel Ponce.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no dia 7 de março, familiares de Jocimar receberam a notícia do Assistente Social do Hospital Regional, que ele havia sido internado em estado grave devido às queimaduras em membros inferiores.

Conforme o relato, Jocimar foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao hospital já inconsciente. Contudo, ele foi encaminhado para a UTI, onde passou por um procedimento de entubação, ficando sob cuidados intensivos, no entanto, no sábado (8), por volta das 18h, veio a óbito.

Consta no boletim de ocorrência que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o homem. Ele foi encontrado pela guarnição consciente, porém desorientado caído no chão com pele fria, palidez, sudorese, visível estado de embriaguez, náuseas, pressão arterial baixa, taquicardia, queimadura de primeiro grau na região abdominal e queimaduras de primeiro e segundo graus nos membros nas pernas e pés.

Após avaliação inicial, realização dos exames primário e secundário, a vítima foi imobilizada, aquecida e transportada ao Pronto-Socorro, onde permaneceu sob os cuidados médicos.

A equipe de investigação da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, foi à casa onde o acidente ocorreu, para a realização de Exame Pericial.

O imóvel em questão, situado na Rua João Teodoreto da Costa, esquina com a Rua Coronel Ponce, tratava-se de uma residência aparentemente abandonada, onde Jocimar costumava permanecer.

Informações preliminares indicavam que o local era utilizado para consumo de bebidas alcoólicas e a vítima tinha histórico de consumo excessivo de álcool.

Em entrevista com a dona da casa, ela contou que Jocimar foi encontrado caído nos fundos de sua residência. Acrescentou, ainda, que ele teria se envolvido anteriormente em uma discussão com sua companheira.

Entretanto, a companheira dele negou o ocorrido e relatou que um homem lhe informou que Jocimar estava caído nos fundos da residência.

Ela foi à casa e acionou a equipe do Corpo de Bombeiros Militar para prestar socorro à vítima, na manhã do dia 07 de março.

Outra testemunha também presenciou Jocimar caído nos fundos da residência.

A perícia constatou que as queimaduras localizadas no abdômen e nos membros inferiores da vítima foram, provavelmente, provocadas por contato com água fervente.

Não foram identificadas outras lesões significativas, exceto algumas escoriações, possivelmente decorrentes de queda. Também foi constatada a presença de arritmia cardíaca.

