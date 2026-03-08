Acessibilidade

08 de Março de 2026 • 19:42

Policial

Homem procurado pela Justiça é preso pela Polícia Militar em Anastácio

O homem recebeu voz de prisão no Jardim Campanário e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde ficou à disposição da Justiça.

Redação

Publicado em 08/03/2026 às 16:04

Atualizado em 08/03/2026 às 17:36

Polícia Militar / Assessoria de Comunicação

Um homem que estava sendo procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na noite desta semana no bairro Jardim Campanário, em Anastácio.

De acordo com informações da polícia, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro quando recebeu uma denúncia anônima informando que um homem com ordem de prisão estaria passando a noite na casa de um conhecido. Ainda segundo a denúncia, ele pretendia viajar para uma fazenda na manhã seguinte.

Diante das informações, os policiais foram até o endereço indicado e conversaram com o morador da casa. O proprietário confirmou que o homem estava no local e permitiu a entrada da equipe.

Dentro da residência, o suspeito foi encontrado e abordado pelos policiais. Após verificação, foi confirmado que havia uma ordem de prisão contra ele, expedida pela Justiça da comarca de Anastácio.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde ficou à disposição da Justiça. Segundo a polícia, ele não apresentava ferimentos no momento da prisão.

