Homem tem ar condicionado furtado ao fazer mudança em Anastácio

Ilustrativa - Divulgação

Um homem de 55 anos teve a casa furtada no último dia 25 em Anastácio. O fato só foi denunciado ontem (30) pela vítima.



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima disse que estava de mudança de sua residência para Rua 18 Maio, na Vila Maior e que nesse intervalo de ida e vinda deixou a casa trancada.



Ao retornar para pegar outros itens, deu falta de um ar condicionado de 6 mil btus que estava no quarto dos fundos da casa, uma carriola de mão e uma churrasqueira pequena.



O local não possui câmeras de segurança, mas uma escola próxima sim. Além disso, uma vizinha relatou que viu o autor do furto saindo do buraco do ar condicionado e o identificou.



A ocorrência foi registrada como furto.