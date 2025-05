Jovens em carro de aplicativo são presos com maconha em Anastácio

Divulgação, PM

Três jovens foram levados à delegacia por tráfico de drogas em Anastácio. Um deles, de 19 anos, disse ser o dono da maconha que comprou em Campo Grande e levou ao município.

Conforme relato policial, por volta das 2h desta quarta-feira (14), na rua Alcântara, na Vila Afonso Paim, os policiais realizavam rondas de rotina quando viram um Fiat Mobi estacionado com homens dentro.

Os policiais se aproximaram e o que levantou suspeita é que um dos rapazes virou o rosto quando a Getam se aproximou.

Na abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, em uma mochila os PM's encontraram três tabletes de maconha.

O rapaz de 19 anos disse ser o dono da mochila e teria comprado a droga em Campo Grande a pedido de um amigo.

Ele, que já tinha passagem pela polícia, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas.

O motorista do carro disse que só fez a corrida e não sabia que os jovens que embarcaram no bairro Moreninhas, estavam com drogas.

Foram apreendidos 2kg de maconha.

