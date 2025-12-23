Hospital de Anastácio recebe 30 cobertores doados pelo banco Sicoob

O secretário João Fernando Guessy Braga agradeceu a parceria do banco e reafirmou o compromisso da pasta em continuar buscando apoios que beneficiem diretamente a população / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio realizou na manhã desta terça-feira (23) a entrega de 30 cobertores para a Abramastacio - Associação Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar. Os itens, doados pelo Banco Sicoob, serão utilizados nas enfermarias da unidade hospitalar para garantir maior conforto aos pacientes internados.

A entrega foi feita pelo secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e pela coordenadora da Atenção Especializada em Saúde, Tainara Souza Nunes Azevedo, ao presidente da Abramastacio, Aguinaldo Estadulho. A ação integra o esforço da gestão municipal em apoiar a rede hospitalar local e melhorar as condições de atendimento à população.

Em comunicado, a secretaria destacou que a doação fortalece a parceria entre o poder público, a iniciativa privada e as instituições de saúde, reforçando o compromisso coletivo com o bem-estar dos pacientes. Os cobertores, novos e de qualidade, atenderão a uma necessidade básica, especialmente durante os períodos de temperaturas mais baixas.

A Abramastacio é uma instituição referência na região, oferecendo serviços de média e alta complexidade para os municípios de Anastácio e região. A doação do Sicoob, intermediada pela Secretaria de Saúde, demonstra a importância da colaboração intersetorial para a manutenção e qualificação dos serviços de saúde pública.

O secretário João Fernando Guessy Braga agradeceu a parceria do banco e reafirmou o compromisso da pasta em continuar buscando apoios que beneficiem diretamente a população. "São ações como essas que fazem a diferença no dia a dia dos nossos pacientes e fortalecem a rede de cuidado", afirmou.

A iniciativa também reforça o papel social das instituições financeiras na comunidade, mostrando que investimentos em ações concretas de assistência podem ter impacto direto na qualidade de vida das pessoas atendidas pelo sistema público de saúde.

