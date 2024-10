Identificado motociclista que morreu em batida frontal com caminhão em Anastácio

Moto ficou completamente destruída / Corpo de Bombeiros, Divulgação

A vítima do trágico acidente envolvendo uma moto e um caminhão na noite de sábado (19) em Anastácio, tinha 22 anos, com as iniciais do nome L.G.F.B., segundo as autoridades.

O jovem teria colidido frontalmente com um caminhão que estava estacionado na rua 27 de Julho, próximo ao cruzamento com a rua Ademar dos Santos, e não resistiu aos ferimentos.

Logo após o acidente, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o motociclista em parada cardiorrespiratória.

Foram realizadas manobras de reanimação e, em seguida, a vítima foi transportada para o hospital, onde a equipe médica continuou os esforços para reanimá-lo. Infelizmente, apesar das tentativas, não houve sucesso, e foi declarado óbito.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.