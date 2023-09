Idosa é levada ao hospital após se envolver em acidente de carro e moto em Anastácio

Na manhã desta sexta-feira, 15, por volta das 07horas uma a Guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender acidente de trânsito na Rua Índio Neco em Anastácio.

No local foi constatado o acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta honda biz, sendo que a condutora da motocicleta, uma senhora de 62 anos de idade, se encontrava com escoriações nos membros inferiores, um corte no pé e reclamando de dores no membro superior.

A equipe realizou o atendimento pré-hospitalar no local e transportou a vítima até o Pronto Socorro, deixando aos cuidados médicos.