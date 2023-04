Idosa tem bolsa furtada após ter casa invadida durante a noite em Anastácio

Caso foi registrado na DP de Anastácio / Ronald Regis

Uma mulher, de 68 anos, teve a casa invadida durante a noite e os bandidos levaram uma bolsa que estava no quarto com o valor de R$1,500.

Segundo o relato da vítima, por volta das 20h quando ela foi dormir com o neto, o marido ficou na frente de casa conversando com algumas pessoas.

No dia seguinte a idosa foi procurar a bolsa que havia guardado no quarto ao lado e notou a ausência do objeto. Quando questionou o marido, ele disse não ter pegado, foi aí que descobriram o roubo.

A suspeita é de que alguém aproveitou a porta aberta enquanto o idoso estava distraído conversando na frente de casa.

Os dois foram até a delegacia e registraram a ocorrência, o que chama a atenção neste caso é que a bolsa estava guardada em um guarda-roupa.