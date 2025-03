Idosa tem casa arrombada e roÃ§adeira furtada em AnastÃ¡cio

Delegacia de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

Uma idosa de 74 anos, moradora da Rua Coronel Ponte, no Jardim Progresso, em Anastácio, teve sua residência invadida e uma roçadeira furtada no último sábado (9). O crime ocorreu durante a tarde, enquanto a vítima estava fora de casa.



De acordo com o boletim de ocorrência, a senhora saiu de sua residência por volta do meio-dia e, ao retornar às 16h, encontrou a porta de vidro da frente arrombada. O cadeado havia sido violado e a porta estava parcialmente aberta. Ao verificar o interior da casa, ela percebeu que uma roçadeira a gasolina da marca Stihl, de cor laranja, havia sido levada.



A vítima, revoltada com a situação, procurou a polícia para registrar o furto. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo crime.



As autoridades alertam a população para ficar atenta a possíveis tentativas de venda do equipamento furtado. Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro da roçadeira ou dos suspeitos pode entrar em contato com a polícia de forma anônima.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!