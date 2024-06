Idoso de 75 anos é encontrado morto e Anastácio

Ronald Regis/O Pantaneiro

Um idoso de 75 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (11), em Anastácio.



As primeiras informações são de que, a vítima foi identificada como Cornélio dos Santos.



O corpo sem vida estava na residência da vítima, localizada Rua Dona Joaninha, Jardim Progresso.



A morte foi constada por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



Familiares da vítima estão no local, contudo, as causas da morte ainda não foram reveladas.



A equipe do jornal O Pantaneiro segue no local acompanhando o caso.