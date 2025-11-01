Idoso de 81 anos morre ao cair em poço em chácara de Anastácio

O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias exatas do acidente
Um homem de 81 anos, identificado como apenas Alcides, morreu na manhã deste sábado, dia 1º, após cair em um poço de água localizado em uma chácara em Anastácio. De acordo com informações iniciais, o idoso teria caído no local por razões ainda não esclarecidas.
Testemunhas que estavam no local relataram ter ouvido o barulho da queda e, ao irem verificar, encontraram a vítima já submersa. Populares retiraram o corpo da água, mas o homem já não apresentava sinais vitais.
O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias exatas do acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.
