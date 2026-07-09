Idoso é encontrado morto dentro de casa em Anastácio

Homem tinha 82 anos e morava sozinho; caso foi descoberto por agente comunitária de saúde
Equipe da PM no local, na manhã desta quinta-feira / João Éric/O Pantaneiro
Um idoso de 82 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (09), em uma residência de Anastácio. Ele foi identificado como Azor Anastácio e morava sozinho.
Conforme informações preliminares apuradas pelo O Pantaneiro, uma agente comunitária de saúde tentava contato com o idoso há vários dias. Sem conseguir localizá-lo, ela foi até a residência na manhã desta quinta-feira, quando percebeu um forte odor vindo do imóvel e grande quantidade de moscas nas proximidades do veículo de Azor, que estava estacionado na garagem.
Diante da situação, a agente entrou no imóvel e encontrou o idoso caído. Em seguida, ela acionou a PM (Polícia Militar), que isolou a área para os trabalhos das autoridades competentes.
A empresa de serviços funerários também foi comunicada e enviou uma equipe ao local. As circunstâncias da morte de Azor deverão ser apuradas.
PM foi acionada por uma agente comunitária de saúde - João Éric/O Pantaneiro
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