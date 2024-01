Idoso é preso após ameaçar o próprio irmão de morte em Anastácio

PM de Anastácio / Divulgação

Idoso de 57 anos foi preso depois que ameaçou o próprio irmão de morte na quarta-feira (11), no bairro Vila Aldeinha, em Anastácio.



Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada pela vítima. O relato era de que o irmão o estava ameaçando de morte, pois queria dinheiro para consumir entorpecentes.



A vítima, um homem de 54 anos, ainda relatou que o suspeito saiu recentemente do regime fechado.



Policiais militares foram até a residência da vítima e encontraram o suspeito na frente da casa com um facão na mão.



Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.