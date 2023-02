Idoso ferido em acidente em Anastácio é transferido para Santa Casa

Vítima foi socorrida consciente

Idoso, de 71 anos, que ficou ferido ao bater a bicicleta que conduzia contra uma moto na Avenida da Integração, em Anastácio, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

O idoso deu entrada no Hospital Regional de Aquidauana na tarde de sexta-feira (3), com traumatismo craniano. Devido à gravidade, ele foi entubado e transferido de vaza zero para a Capital.

O caso

A vítima estava em uma bicicleta quando houve a colisão. Os militares atenderam o idoso que estava caído no asfalto. Ele foi imobilizado e levado para Unidade de Resgate, estava lúcido.

O condutor da motocicleta, um jovem que não teve a idade divulgada, sofreu escoriações nos antebraços, joelho e nas costas; também conduzido pela Unidade de Resgate ao Hospital Regional de Aquidauana.