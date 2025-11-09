Acessibilidade

09 de Novembro de 2025 • 13:58

Buscar

Últimas notícias
X
Bombeiros

Idoso que desapareceu em área de mata de Anastácio é encontrado

O homem foi encontrado consciente e orientado, porém desidratado

Da redação

Publicado em 09/11/2025 às 08:03

Atualizado em 09/11/2025 às 08:06

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar localizou, na noite de sábado (9), um idoso de 79 anos que havia desaparecido em uma região de mata às margens da BR-262, nas proximidades do “Rancho do Pescador”, em Anastácio.

Segundo informações dos bombeiros, o idoso havia sido deixado pela filha no local pela manhã para pescar no rio Aquidauana, com o compromisso de reencontrá-la por volta das 18h30. No entanto, ele não retornou no horário combinado, o que levou os familiares a acionarem o resgate por volta das 20h10.

No local, a equipe do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar/3º GBM realizou o reconhecimento da área e iniciou as buscas com apoio de familiares. Durante as varreduras, os militares constataram que o ponto inicialmente indicado apresentava terreno acidentado, o que dificultaria o deslocamento do idoso. As buscas então foram ampliadas, até que um dos familiares ouviu a voz da vítima na mata, facilitando a localização.

O homem foi encontrado consciente e orientado, porém desidratado, com escoriações e dores nas pernas após uma queda acidental, sem condições de deixar o local sozinho. Ele foi retirado com o auxílio dos familiares e encaminhado pela equipe de resgate ao Pronto-Socorro de Anastácio para avaliação médica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação de busca e salvamento durou cerca de uma hora e quinze minutos

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Chuva refresca o sábado em Aquidauana em Anastácio

• Servidores de Anastácio podem se inscrever em pós-graduação gratuita

• Defensoria leva retificação de nome e gênero a Aquidauana e Anastácio

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anastácio realiza palestra sobre prevenção ao câncer de próstata e bucal

Esporte

Campeonato Estudantil de Anastácio começa em 18 de novembro

Luto

Morre jovem de 20 anos que sofreu grave acidente de moto em Anastácio

Jovem de 18 anos sofre grave acidente de trabalho no Pantanal

Motorista que morreu em acidente é identificado como jovem de 21 anos

Bombeiros resgatam jovem com dores no tórax em região remota do Pantanal

Trânsito

Motorista é preso por embriaguez após acidente em Anastácio

Publicidade

Orgulho

Enxadrista de Anastácio é campeã estadual de Xadrez aos 7 anos

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende R$ 200 mil em dinheiro durante fiscalização na BR-262 em Corumbá

Valor estava escondido em um pacote no interior de um ônibus interestadual

Educação

Miranda abre processo seletivo para professores da rede municipal em 2026

Inscrições estarão abertas de 9 a 12 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo