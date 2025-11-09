Idoso que desapareceu em área de mata de Anastácio é encontrado

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar localizou, na noite de sábado (9), um idoso de 79 anos que havia desaparecido em uma região de mata às margens da BR-262, nas proximidades do “Rancho do Pescador”, em Anastácio.



Segundo informações dos bombeiros, o idoso havia sido deixado pela filha no local pela manhã para pescar no rio Aquidauana, com o compromisso de reencontrá-la por volta das 18h30. No entanto, ele não retornou no horário combinado, o que levou os familiares a acionarem o resgate por volta das 20h10.



No local, a equipe do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar/3º GBM realizou o reconhecimento da área e iniciou as buscas com apoio de familiares. Durante as varreduras, os militares constataram que o ponto inicialmente indicado apresentava terreno acidentado, o que dificultaria o deslocamento do idoso. As buscas então foram ampliadas, até que um dos familiares ouviu a voz da vítima na mata, facilitando a localização.



O homem foi encontrado consciente e orientado, porém desidratado, com escoriações e dores nas pernas após uma queda acidental, sem condições de deixar o local sozinho. Ele foi retirado com o auxílio dos familiares e encaminhado pela equipe de resgate ao Pronto-Socorro de Anastácio para avaliação médica.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação de busca e salvamento durou cerca de uma hora e quinze minutos

