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Idosos de AnastÃ¡cio iniciam atividades do ServiÃ§o de ConvivÃªncia "De Bem com a Vida" no CQP

Aula inaugural marca o comeÃ§o dos trabalhos voltados Ã  promoÃ§Ã£o da convivÃªncia, bem-estar e qualidade de vida para a melhor idade

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 18/03/2026 Ã s 14:29

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O ServiÃ§o de ConvivÃªncia Ã© um importante espaÃ§o de integraÃ§Ã£o social, que proporciona atividades que estimulam a autonomia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

Teve início nesta terça-feira (17) a aula inaugural do CCI – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos "De Bem com a Vida", realizada no Centro de Qualificação Profissional (CQP) de Anastácio. A ação marca o início das atividades voltadas ao público da melhor idade, com foco na promoção da convivência, bem-estar e qualidade de vida.

O momento contou com as presenças da secretária de Assistência Social, Mary Beltrão, dos vereadores Vilma Ferreira e Joel Feta, além da equipe da secretaria, reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento de políticas públicas voltadas aos idosos.

O Serviço de Convivência é um importante espaço de integração social, que proporciona atividades que estimulam a autonomia, a socialização e o envelhecimento ativo. Por meio de encontros regulares, os participantes têm a oportunidade de compartilhar experiências, participar de oficinas, atividades recreativas e culturais, além de receber acompanhamento profissional.

A iniciativa integra as ações da Secretaria de Assistência Social para garantir direitos, promover a cidadania e melhorar a qualidade de vida da população idosa do município, valorizando sua participação na comunidade e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

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