Idosos de AnastÃ¡cio recebem palestra sobre violÃªncia e direitos

Divulgação/ PM

O programa Promuse (Programa Mulher Segura) promoveu na manhã desta quarta-feira (26) uma palestra informativa voltada ao público idoso, com temas essenciais sobre a Lei Maria da Penha, violência patrimonial e maus-tratos. O evento, realizado no ESF Umbelina, em Anastácio, foi integrado ao programa "Hiperdia", uma iniciativa da área da saúde que oferece cuidados aos idosos, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia e um café da manhã para os participantes.



A palestra foi conduzida pelas Sargentos PM Nádia e Jaqueline, integrantes do PROMUSE, e contou com a colaboração dos setores de saúde e assistência social. O foco principal do evento foi esclarecer os direitos dos idosos e as formas de proteção contra a violência patrimonial, que afeta muitos idosos. Foram abordados temas como apropriação indevida de bens, abuso financeiro e as medidas legais previstas na Lei Maria da Penha, que também garante amparo a mulheres idosas em situação de vulnerabilidade.



Além disso, a palestra tratou do Estatuto do Idoso, enfatizando os direitos e garantias dessa população e como prevenir e denunciar maus-tratos. A parceria entre o 7º Batalhão de Polícia Militar, assistência social e o setor de saúde foi destacada como fundamental para promover a segurança e a qualidade de vida dos idosos.



O Promuse continua a desempenhar um papel importante na prevenção e combate à violência contra mulheres e idosos, por meio de ações educativas que fortalecem a rede de apoio e proteção para essas pessoas em situação de vulnerabilidade.

