Idosos em caminhonete se ferem ao colidir em anta na BR-262

Dois idosos passaram um susto na noite de ontem (17), na BR-262, em Anastácio, ao colidir em uma anta e o veículo Toyota Hilux perder o controle.

Segundo informações levantadas pela reportagem de O Pantaneiro, o impacto foi tão forte que o motorista perdeu o controle da direção.

O Samu de Aquidauana (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, o passageiro estava sentindo fortes dores por conta do acionamento do airbag, sendo atendido no local pela equipe de socorristas.

O homem se sentiu melhor e dispensou deslocamento até o Hospital do município.