IFMS e Prefeitura de Anastácio oferecem cursos técnicos gratuitos com início em agosto

Divulgação Prefeitura Municipal

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em parceria com a Prefeitura Municipal de Anastácio e a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), está com inscrições abertas para dois cursos técnicos gratuitos, voltados a pessoas que já concluíram o Ensino Médio.

Os cursos oferecidos são Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, com duração de três semestres, e Técnico em Administração, com duração de dois semestres. Ambos serão realizados na modalidade semipresencial, com no máximo três encontros semanais no período noturno, na Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon, em Anastácio.