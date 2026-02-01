Igreja Vitória Pantanal realiza hoje ação de doação de roupas em Anastácio

Redes Sociais

A Igreja Vitória Pantanal Anastácio (I.A.V.P.) promove, na manhã deste domingo (01/02), uma ação solidária de doação de roupas, unindo cuidado social e evangelização. A iniciativa acontece em um espaço localizado na rua Du Vieira, nº 230, bairro Cristo Rei, em Anastácio, no horário das 08h às 10h30.

A ação tem como principal propósito abençoar o próximo, oferecendo roupas a famílias em situação de vulnerabilidade, além de levar uma mensagem de fé e esperança por meio da Palavra de Deus. Voluntários da igreja estão mobilizados para receber a comunidade com acolhimento, oração e orientação espiritual.

Solidariedade e missão cristã

De acordo com a organização, a iniciativa segue o chamado bíblico do Ide, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15:

“E disse-lhes: IDE por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.”

Além da doação de roupas, o momento é marcado por conversas, orações e compartilhamento da mensagem cristã, reforçando o compromisso da igreja com ações que vão além das paredes do templo e alcançam diretamente a comunidade.

A Igreja Vitória Pantanal destaca que ações como essa fortalecem os laços comunitários e demonstram, na prática, o amor ao próximo, princípio central da fé cristã. A população do bairro Cristo Rei e regiões próximas é convidada a participar e receber o apoio oferecido durante a manhã.

Igreja Vitória Pantanal fica localizada na Avenida Manoel Murtinho, 2525, no Centro de Anastácio.