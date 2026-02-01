Acessibilidade

01 de Fevereiro de 2026

Solidariedade

Igreja Vitória Pantanal realiza hoje ação de doação de roupas em Anastácio

Bazar solidário está sendo nesta manhã no bairro Cristo Rei

Redação

Publicado em 01/02/2026 às 10:22

Atualizado em 01/02/2026 às 10:36

A Igreja Vitória Pantanal Anastácio (I.A.V.P.) promove, na manhã deste domingo (01/02), uma ação solidária de doação de roupas, unindo cuidado social e evangelização. A iniciativa acontece em um espaço localizado na rua Du Vieira, nº 230, bairro Cristo Rei, em Anastácio, no horário das 08h às 10h30.

A ação tem como principal propósito abençoar o próximo, oferecendo roupas a famílias em situação de vulnerabilidade, além de levar uma mensagem de fé e esperança por meio da Palavra de Deus. Voluntários da igreja estão mobilizados para receber a comunidade com acolhimento, oração e orientação espiritual.

Solidariedade e missão cristã

De acordo com a organização, a iniciativa segue o chamado bíblico do Ide, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15:
“E disse-lhes: IDE por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.”

Além da doação de roupas, o momento é marcado por conversas, orações e compartilhamento da mensagem cristã, reforçando o compromisso da igreja com ações que vão além das paredes do templo e alcançam diretamente a comunidade.

A Igreja Vitória Pantanal destaca que ações como essa fortalecem os laços comunitários e demonstram, na prática, o amor ao próximo, princípio central da fé cristã. A população do bairro Cristo Rei e regiões próximas é convidada a participar e receber o apoio oferecido durante a manhã.

Igreja Vitória Pantanal fica localizada na Avenida Manoel Murtinho, 2525, no Centro de Anastácio.

