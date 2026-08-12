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Saúde

Implante contraceptivo gratuito está disponível para mulheres em Anastácio

Método pode ser utilizado por mulheres adultas de 18 a 49 anos e adolescentes de 14 a 17 anos que residem no município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 12/08/2026 às 12:25

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Implanon consiste em um pequeno bastão colocado sob a pele do braço, que libera continuamente o hormônio etonogestrel / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está oferecendo gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) o implante contraceptivo subdérmico de etonogestrel 68 mg, conhecido como Implanon. O método é destinado a mulheres residentes no município e faz parte das ações de saúde sexual e reprodutiva.

Em Anastácio, podem ter acesso ao implante mulheres adultas de 18 a 49 anos e adolescentes de 14 a 17 anos. A iniciativa busca ampliar as opções de métodos contraceptivos disponíveis na rede pública.

O Implanon consiste em um pequeno bastão colocado sob a pele do braço, que libera continuamente o hormônio etonogestrel. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde, o método apresenta mais de 99% de eficácia na prevenção da gravidez e pode permanecer por até três anos.

Implante contraceptivo gratuito está disponível para mulheres em Anastácio2

Como ter acesso

As interessadas em utilizar o método devem procurar a ESF (Estratégia de Saúde da Família) responsável pela área onde residem. No local, é necessário apresentar documento pessoal, comprovante de residência, Cartão SUS atualizado e resultado do exame BHCG (exame que auxilia na identificação de uma possível gravidez).

Após a entrega da documentação, a paciente passará por consulta e avaliação médica. O objetivo é verificar as condições de saúde e se o implante é indicado para cada caso.

Implante contraceptivo gratuito está disponível para mulheres em Anastácio3

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a orientação e a avaliação individual são necessárias para garantir que o método seja utilizado de maneira segura e adequada.

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