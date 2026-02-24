Acessibilidade

24 de Fevereiro de 2026 • 16:45

Buscar

Últimas notícias
X
Susto

Incêndio atinge fábrica de confecção em Anastácio e mobiliza Bombeiros

Fogo teve início em tomada elétrica e danificou maquinário e forro do estabelecimento; não houve feridos

Da redação

Publicado em 24/02/2026 às 16:27

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os bombeiros também constataram que o forro de PVC sofreu danos em razão do calor gerado pelo incêndio / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu ocorrência de incêndio em edificação comercial na madrugada de terça-feira, dia 24, em Anastácio. O sinistro atingiu uma fábrica de confecção de enxoval localizada na área urbana do município.

A guarnição de combate a incêndio foi acionada e, ao chegar ao local, constatou tratar-se de fogo em um estabelecimento do ramo têxtil. A solicitante informou aos bombeiros que havia desligado a fonte de energia elétrica antes da chegada da equipe, medida que contribuiu para evitar a propagação das chamas.

De acordo com as primeiras verificações, o incêndio teve início em uma tomada elétrica, propagando-se e atingindo o maquinário do estabelecimento. Durante a avaliação da cena, os bombeiros constataram que não havia mais chamas aparentes, tratando-se de combustão incompleta naquele momento.

A guarnição realizou a contenção e a extinção completa do incêndio por meio de ataque direto aos focos remanescentes, além do isolamento dos materiais não atingidos. Em seguida, foi efetuado o rescaldo para resfriamento da área, procedimento que garante a eliminação de qualquer risco de reignição, deixando o ambiente em condições seguras.

Os bombeiros também constataram que o forro de PVC sofreu danos em razão do calor gerado pelo incêndio. Não houve registro de vítimas.

Serviço – O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da manutenção preventiva das instalações elétricas como forma de evitar incêndios em residências e estabelecimentos comerciais. Em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 193.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Projeto com cães treinados vai oferecer cinoterapia para crianças autistas em Anastácio

Música

Anastácio destina equipamentos à rede municipal de ensino

Luto

Morre aos 90 anos Adão da Costa, filho de pioneiros de Anastácio

Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens, lembrando de Adão como um homem de fé, dedicado à família e orgulhoso de suas origens

Trânsito

Gol amanhece abandonado na Av da Integração em Anastácio

Publicidade

Saúde

ESF Arapongas realiza encontro para gestantes em Anastácio

ÚLTIMAS

Oficina

Projeto prevê produção de fraldas geriátricas no sistema prisional

Os testes irão priorizar o uso noturno, período em que é possível avaliar com maior precisão a eficiência do produto

Cidade

Mutirão Cidade Limpa avança para três vilas em Aquidauana

A previsão é de que os trabalhos na região sejam concluídos na próxima quarta-feira (25)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo