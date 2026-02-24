Incêndio atinge fábrica de confecção em Anastácio e mobiliza Bombeiros

Os bombeiros também constataram que o forro de PVC sofreu danos em razão do calor gerado pelo incêndio / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu ocorrência de incêndio em edificação comercial na madrugada de terça-feira, dia 24, em Anastácio. O sinistro atingiu uma fábrica de confecção de enxoval localizada na área urbana do município.

A guarnição de combate a incêndio foi acionada e, ao chegar ao local, constatou tratar-se de fogo em um estabelecimento do ramo têxtil. A solicitante informou aos bombeiros que havia desligado a fonte de energia elétrica antes da chegada da equipe, medida que contribuiu para evitar a propagação das chamas.

De acordo com as primeiras verificações, o incêndio teve início em uma tomada elétrica, propagando-se e atingindo o maquinário do estabelecimento. Durante a avaliação da cena, os bombeiros constataram que não havia mais chamas aparentes, tratando-se de combustão incompleta naquele momento.

A guarnição realizou a contenção e a extinção completa do incêndio por meio de ataque direto aos focos remanescentes, além do isolamento dos materiais não atingidos. Em seguida, foi efetuado o rescaldo para resfriamento da área, procedimento que garante a eliminação de qualquer risco de reignição, deixando o ambiente em condições seguras.

Os bombeiros também constataram que o forro de PVC sofreu danos em razão do calor gerado pelo incêndio. Não houve registro de vítimas.

Serviço – O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da manutenção preventiva das instalações elétricas como forma de evitar incêndios em residências e estabelecimentos comerciais. Em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 193.

