Incêndio atinge residência e destrói veículo na madrugada em Anastácio

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio atingiu uma residência na madrugada desta segunda-feira (30), por volta da 1h, na Rua Campo Grande, região central de Anastácio, nas proximidades do lixão. Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas. Há suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional.



De acordo com nota do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM), a guarnição foi acionada via CIOPS e, ao chegar ao local, encontrou chamas concentradas em um dos quartos da casa e também em um veículo que estava no quintal.



A equipe iniciou imediatamente o combate ao incêndio, conseguindo controlar e extinguir as chamas. Em seguida, foi realizado o trabalho de rescaldo, com o objetivo de evitar a reignição do fogo.



Os danos na residência ficaram restritos a um dos quartos. Segundo os bombeiros, a rápida atuação da equipe impediu que o incêndio se espalhasse para outros cômodos, preservando a cozinha e demais utensílios domésticos. Já o veículo foi completamente destruído pelas chamas.



Conforme relato da moradora e de vizinhos, há suspeita de que o incêndio tenha sido provocado pelo companheiro da residente. A Polícia Militar realizou diligências na região, e o caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.