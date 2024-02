Incêndio destrói móveis e forro de casa em Anastácio

Ilustrativa

Um incêndio, possivelmente criminoso, destruiu móveis e eletrodomésticos na casa de uma mulher residente no bairro Cristo Rei, em Anastácio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para combater o fogo na residência por volta das 21h.

Ao chegar ao local, constataram que o fogo já havia consumido móveis e parte do forro, estendendo-se ao cômodo da sala.

Os bombeiros de Aquidauana realizaram a segurança do local e combateram as chamas. Em seguida, procederam ao rescaldo e ao resfriamento do madeiramento do imóvel.

Não havia moradores presentes no momento do incêndio. A proprietária estava na igreja.

Ela informou que a casa estava trancada e suspeita que alguém tenha entrado arrombando uma janela lateral. Diante da suspeita, a Polícia Militar foi acionada.

O incêndio destruiu itens como roupas, sofá, TV, aparelho de som, rack, guarda-roupa, camas, máquina de lavar, armário de cozinha, geladeira, fogão, caixa d'água e o forro de PVC.