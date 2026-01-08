Incêndio destrói quarto de residência em Anastácio

Divulgação/ Bombeiros

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que o fogo havia atingido um dos quartos da residência. Conforme informações repassadas, o incêndio teve início após um curto-circuito em um carregador de celular que estava conectado a uma tomada. As chamas alcançaram móveis e objetos domésticos, como cama, guarda-roupas, mangueiras, um botijão de gás, além de materiais de amianto e madeiramento.

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana na tarde de quarta-feira (7), por volta das 11h15, no município de Anastácio. A ocorrência foi registrada em um imóvel localizado na Rua Índio Neco, no bairro Centro, nas proximidades do hospital da cidade.

A equipe realizou o combate às chamas com o uso de aproximadamente 200 litros de água. Após a extinção do incêndio, foi feito o trabalho de rescaldo com o auxílio de enxada, para eliminar possíveis focos remanescentes.

Os materiais atingidos foram retirados para a área externa do imóvel. Não houve registro de vítimas. O local ficou sob os cuidados do proprietário, e a guarnição retornou à base após a conclusão do atendimento.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!