08 de Janeiro de 2026 • 12:53

Fogo

Incêndio destrói quarto de residência em Anastácio

A ocorrência foi registrada em um imóvel localizado na Rua Índio Neco, no bairro Centro, nas proximidades do hospital da cidade

Da redação

Publicado em 08/01/2026 às 10:53

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana na tarde de quarta-feira (7), por volta das 11h15, no município de Anastácio. A ocorrência foi registrada em um imóvel localizado na Rua Índio Neco, no bairro Centro, nas proximidades do hospital da cidade.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que o fogo havia atingido um dos quartos da residência. Conforme informações repassadas, o incêndio teve início após um curto-circuito em um carregador de celular que estava conectado a uma tomada. As chamas alcançaram móveis e objetos domésticos, como cama, guarda-roupas, mangueiras, um botijão de gás, além de materiais de amianto e madeiramento.

A equipe realizou o combate às chamas com o uso de aproximadamente 200 litros de água. Após a extinção do incêndio, foi feito o trabalho de rescaldo com o auxílio de enxada, para eliminar possíveis focos remanescentes.

Os materiais atingidos foram retirados para a área externa do imóvel. Não houve registro de vítimas. O local ficou sob os cuidados do proprietário, e a guarnição retornou à base após a conclusão do atendimento.

