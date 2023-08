Incêndio em caminhão é controlado pelos Bombeiros em Anastácio

Ação dos bombeiros no incêndio / Você repórter

Na madrugada desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de caminhão em veículo na rua João Teodoreto da Costa, no bairro Jardim Campanário, em Anastácio.



Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com a cabine de um caminhão em chamas, e a rápida ação da equipe evitou que as chamas se alastrassem e destruíssem o veículo por completo.



O dono do caminhão, de 33 anos, relatou aos militares que percebeu a fumaça emanando da parte de baixo da cabine e tentou utilizar um extintor para controlar o incêndio. No entanto, suas tentativas foram infrutíferas, o que o levou a acionar imediatamente o telefone de emergência 193.



Os bombeiros utilizaram aproximadamente 400 litros de água para extinguir as chamas.