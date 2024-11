Incêndio em carreta bloqueia trânsito na BR-262

Corpo de Bombeiros, Divulgação

Um incêndio em carreta no fim da tarde de ontem (26) bloqueou ó trânsito na BR-262, sentido a Miranda, região da Serrinha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas que consumiram a carreta carregada com calcário.

Entretanto, a parte da carga bi-trem não queimou. O motorista do veículo contou à guarnição ter ouvido o barulho de estouro de um pneu, estacionou o veículo as margens da rodovia e com a ajuda de outros transeuntes, conseguiu desengatar o veículo e retirar a carreta para que não fosse atingida pelo incêndio.

Enquanto os bombeiros extinguiam as chamas, o trânsito ficou parado nos dois sentidos da rodovia.

A guarnição utilizando o mangotinho (espécie de mangueira presa a viatura de incêndio) e uma linha de mangueira com espuma, combateu as chamas e debelou o incêndio, sendo utilizados aproximadamente 3.000 litros de água e 20 litros líquido gerador de espuma.