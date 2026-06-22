Incêndio em imóvel vazio mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, em Anastácio

Bombeiros evitaram que fogo se espalhasse após ocorrência em residência no bairro Afonso Paim / Arquivo/Ilustrativa

Uma residência localizada no bairro Afonso Paim, em Anastácio, foi atingida por um incêndio na noite deste domingo (21). A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, que conseguiram controlar as chamas antes que o fogo alcançasse outros cômodos do imóvel.

Ao chegarem ao endereço, os militares constataram que não havia moradores ou responsáveis na casa. O acesso foi realizado por um portão que estava com o cadeado aberto, permitindo a entrada da guarnição para avaliação da situação.

Durante a vistoria, os bombeiros verificaram que uma máquina de lavar roupas havia sido completamente destruída pelo incêndio. Além disso, parte do forro da área de serviço sofreu danos provocados pelo calor, assim como diversas peças de roupa que estavam estendidas em um varal na varanda lateral da residência.

No local, os militares encontraram, ainda, um pano em chamas embebido em líquido inflamável, próximo à porta da frente da casa. Também foram identificados sinais de queimadura na estrutura, além de outros trapos com características semelhantes localizados durante a inspeção.

O combate ao fogo foi realizado por meio de ataque direto com água, o que permitiu a rápida extinção das chamas e evitou mais prejuízos no imóvel.

Diante dos indícios encontrados e de informações repassadas por uma testemunha, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis. Após o trabalho dos bombeiros, a residência foi deixada em segurança e permaneceu sob responsabilidade da PM para os procedimentos de investigação.