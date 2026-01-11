Incêndio em residência deixa uma vítima em Anastácio

Viatura Corpo ded Bombeiros

Um incêndio em uma residência foi registrado na noite deste sábado em Anastácio, na rua 18 de Março, nas proximidades do campo da Seduc. A ocorrência mobilizou equipes de emergência e chamou a atenção de moradores da região.

De acordo com as informações iniciais, uma pessoa ficou ferida em decorrência do incêndio. A vítima recebeu atendimento no local e, posteriormente, foi encaminhada para uma unidade de saúde. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde nem sobre as causas do incêndio.

O fogo atingiu parte do imóvel e gerou momentos de apreensão entre vizinhos, que relataram grande quantidade de fumaça e chamas visíveis à distância. A rápida atuação das equipes evitou que o incêndio se alastrasse para residências próximas.

O incidente ocorreu praticamente no mesmo horário do acidente de trânsito registrado na Avenida Dr. Sabino, conhecida como Avenida Pantaneta, em Aquidauana, o que resultou em uma noite movimentada para os serviços de emergência na região.

As circunstâncias do incêndio ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Moradores da área reforçam a importância de ações preventivas e de orientações sobre segurança doméstica para evitar situações semelhantes.