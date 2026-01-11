Acessibilidade

11 de Janeiro de 2026 • 09:39

Perigo

Incêndio em residência deixa uma vítima em Anastácio

Caso aconteceu na noite deste sábado (10)

Redação

Publicado em 11/01/2026 às 07:54

Atualizado em 11/01/2026 às 08:00

Viatura Corpo ded Bombeiros

Um incêndio em uma residência foi registrado na noite deste sábado em Anastácio, na rua 18 de Março, nas proximidades do campo da Seduc. A ocorrência mobilizou equipes de emergência e chamou a atenção de moradores da região.

De acordo com as informações iniciais, uma pessoa ficou ferida em decorrência do incêndio. A vítima recebeu atendimento no local e, posteriormente, foi encaminhada para uma unidade de saúde. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde nem sobre as causas do incêndio.

O fogo atingiu parte do imóvel e gerou momentos de apreensão entre vizinhos, que relataram grande quantidade de fumaça e chamas visíveis à distância. A rápida atuação das equipes evitou que o incêndio se alastrasse para residências próximas.

O incidente ocorreu praticamente no mesmo horário do acidente de trânsito registrado na Avenida Dr. Sabino, conhecida como Avenida Pantaneta, em Aquidauana, o que resultou em uma noite movimentada para os serviços de emergência na região.

As circunstâncias do incêndio ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Moradores da área reforçam a importância de ações preventivas e de orientações sobre segurança doméstica para evitar situações semelhantes.

