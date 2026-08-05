Incêndio em subestação assusta moradores e falta energia dura mais de seis horas

Um incêndio na subestação de energia de Anastácio ocorrido após o rompimento de cabos de energia assustou moradores da cidade. O apagao já dura mais de seis horas e afeta milhares de moradores dos municípios de Anastácio, Aquidauana e parte de Dois Irmãos do Buriti, nesta quarta-feira (5).

Diversos leitores enviaram os vídeos ao canal Você Repórter assustados com a situação.

Em nota oficial, a Energisa informou que uma ocorrência registrada nas primeiras horas da manhã comprometeu o fornecimento de energia para parte dos clientes de Anastácio. A concessionária afirmou que equipes técnicas foram mobilizadas e trabalham no local para realizar os reparos necessários, mas até o momento o serviço ainda não foi totalmente restabelecido.

Apesar da manifestação da empresa, moradores das cidades afetadas seguem enfrentando transtornos. Além das residências, a interrupção no fornecimento prejudica o funcionamento do comércio, empresas e serviços que dependem de energia elétrica para manter suas atividades.

A Energisa informou ainda que as causas da ocorrência serão investigadas após a normalização do sistema. Segundo a empresa, neste momento o foco das equipes é restabelecer o fornecimento para todos os consumidores afetados.

Até a publicação desta matéria, não havia previsão oficial para a conclusão dos reparos e o retorno total da energia nas cidades atingidas.