Incêndio em subestação assusta moradores e falta energia dura mais de seis horas

Ainda não há previsão de retorno no fornecimento
Um incêndio na subestação de energia de Anastácio ocorrido após o rompimento de cabos de energia assustou moradores da cidade. O apagao já dura mais de seis horas e afeta milhares de moradores dos municípios de Anastácio, Aquidauana e parte de Dois Irmãos do Buriti, nesta quarta-feira (5).
Diversos leitores enviaram os vídeos ao canal Você Repórter assustados com a situação.
Em nota oficial, a Energisa informou que uma ocorrência registrada nas primeiras horas da manhã comprometeu o fornecimento de energia para parte dos clientes de Anastácio. A concessionária afirmou que equipes técnicas foram mobilizadas e trabalham no local para realizar os reparos necessários, mas até o momento o serviço ainda não foi totalmente restabelecido.
Apesar da manifestação da empresa, moradores das cidades afetadas seguem enfrentando transtornos. Além das residências, a interrupção no fornecimento prejudica o funcionamento do comércio, empresas e serviços que dependem de energia elétrica para manter suas atividades.
A Energisa informou ainda que as causas da ocorrência serão investigadas após a normalização do sistema. Segundo a empresa, neste momento o foco das equipes é restabelecer o fornecimento para todos os consumidores afetados.
Até a publicação desta matéria, não havia previsão oficial para a conclusão dos reparos e o retorno total da energia nas cidades atingidas.
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