Inscrições para o Projeto Florestinha terminam nesta quarta-feira em Anastácio

Divulgação

Termina nesta quarta-feira (18), o prazo para matrícula no Projeto Florestinha, voltado para alunos de 9 a 12 anos da Rede Municipal de Ensino de Anastácio. A iniciativa busca envolver crianças e adolescentes em atividades de educação ambiental, cidadania e convivência social.



Os interessados devem procurar a secretaria da escola onde estudam ou comparecer à sede do Capas (Centro de Atendimento dos Projetos da Assistência Social), localizada na Avenida Manoel Murtinho, nº 1132, no centro da cidade.



A ação é promovida pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com o Projeto Florestinha.



O atendimento para matrícula segue até o fim do expediente desta terça-feira.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!