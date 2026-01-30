Inscrições para o Viva Praia 2026 de Anastácio terminam amanhã

A programação esportiva inclui categorias para diferentes perfis
É importante ressaltar que cada competição só ocorrerá se houver pelo menos quatro equipes inscritas na respectiva modalidade / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
Terminam no sábado, dia 31, as inscrições para o Viva Praia 2026. O festival, realizado em Anastácio, começa no mesmo sábado e vai até 1º de fevereiro, na Prainha do município. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude (SMELJ), tem como objetivo promover o lazer, a integração comunitária e o incentivo à prática esportiva, com atividades voltadas para todas as idades.
As inscrições são gratuitas e seguem até as 10h do dia 31 de janeiro. Os interessados devem se dirigir à Secretaria de Esportes para realizar o cadastro. A competição oferecerá premiação em dinheiro e medalhas para os três primeiros colocados de cada modalidade.
A programação esportiva é diversificada e inclui categorias para diferentes perfis. Estão confirmadas as modalidades de Vôlei de Dupla (masculino e feminino), Vôlei de Quarteto Misto (com categoria Sub-18 e categoria livre), Futevôlei (misto e masculino), Vôlei de Quarteto Adaptado Misto para pessoas com 50 anos ou mais e Futebol de Areia (masculino e feminino). É importante ressaltar que cada competição só ocorrerá se houver pelo menos quatro equipes inscritas na respectiva modalidade.
Serviço – Para obter mais detalhes sobre regulamento, local de inscrição ou horários, a organização disponibiliza o telefone (67) 99923-0036. O Viva Praia 2026 se consolida como um dos principais eventos de verão na região, utilizando o cenário natural da Prainha para fomentar o esporte e o convívio social.
