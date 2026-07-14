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Esporte

Inscrições para os Jogos Evangélicos de Anastácio seguem abertas até sexta-feira

Competição reunirá igrejas do município em disputas de futsal a partir do dia 27 de julho

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/07/2026 às 16:40

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Competição vai acontecer no ginásio poliesportivo / Arquivo/Prefeitura de Anastácio

As inscrições para os Jogos Evangélicos de Anastácio seguem abertas até a próxima sexta-feira (17). Promovida pela Prefeitura Municipal, a competição tem como objetivo incentivar a prática esportiva, fortalecer a integração entre as igrejas anastacianas e promover momentos de confraternização entre os participantes.

A abertura dos jogos está marcada para o dia 27 de julho, às 19h, no ginásio poliesportivo de Anastácio. As disputas serão realizadas nas categorias futsal masculino livre, futsal feminino livre e futsal masculino máster.

As equipes interessadas ainda podem garantir participação na competição, que premiará com dinheiro os três primeiros colocados de cada categoria.

Além do caráter esportivo, os Jogos Evangélicos buscam estimular a convivência entre as comunidades cristãs, valorizando princípios como respeito, união e espírito de equipe.

A organização é da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, em parceria com o Consepan (Conselho Municipal de Pastores de Anastácio) e a Lema (Liga Evangélica Municipal de Anastácio).

Mais informações, inscrições e composição das equipes podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9923-0036.

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