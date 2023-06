Internauta grava cobra passeando na Ponte Nova em Anastácio (vídeo)

Cobra foi gravada passeando em Anastácio / Divulgação/ O Pantaneiro

Na manhã desta sexta-feira (23), uma cena chamou a atenção na cidade de Anastácio, quando um morador flagrou uma cobra de grande porte passeando pela Ponte Nova. O animal, cuja espécie não pôde ser identificada com precisão, chamou a atenção devido ao seu tamanho e acabou interrompendo o tráfego na região.

O internauta, que preferiu não se identificar, relatou o momento em que se deparou com a cobra ao cruzar a ponte. Ele ficou intrigado sobre se era uma jiboia ou uma sucuri, mas não conseguiu identificar com certeza. O fato é que a presença da cobra, com seu comprimento superior a um metro, surpreendeu e preocupou os transeuntes e motoristas que passavam pelo local.

"Eu quase atropelei ela. Aí vi que era uma cobra e parei o trânsito pra ela passar", diz uma das vozes no vídeo, enquanto o outro rapaz grava admirando o tamanho.

"Olha só rapaz, dentro da cidade. Olha o tamanho", diz o outro.

Assim que o animal foi avistado, várias pessoas que estavam próximas começaram a registrar a cena com seus celulares. Os vídeos e fotos capturados mostram a cobra deslizando pela ponte antes de adentrar a mata próxima.

Devido à presença do réptil, o trânsito teve que ser interrompido por alguns minutos para garantir a segurança dos motoristas, pedestres e da própria cobra.

Especialistas em vida selvagem alertam que, ao se deparar com animais silvestres em áreas urbanas, é importante manter a distância e não tentar manuseá-los. Caso a presença de uma cobra seja identificada, as autoridades locais devem ser acionadas imediatamente para tomar as medidas apropriadas.

A cidade de Anastácio está localizada em uma região com uma rica diversidade de fauna e flora, o que pode explicar a aparição de animais selvagens em áreas urbanas. No entanto, é fundamental que sejam adotadas medidas para garantir a segurança da população e a preservação dos animais em seus habitats naturais.

Veja o vídeo: