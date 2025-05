IPTU 2025: Prefeitura de Anastácio oferece 10% de desconto para pagamento à vista

Divulgação

A Prefeitura de Anastácio informa que os carnês do IPTU 2025 já estão disponíveis e estão sendo entregues diretamente nas residências dos contribuintes.

Quem optar pelo pagamento à vista até o dia 10 de junho receberá um desconto de 10% sobre o valor total do imposto, uma oportunidade para economizar e, ao mesmo tempo, contribuir diretamente com o desenvolvimento da cidade.

Para os moradores que preferirem parcelar, o imposto poderá ser dividido em até seis vezes, com vencimentos programados para os dias 10 de junho, 10 de julho, 11 de agosto, 10 de setembro, 10 de outubro e 10 de novembro.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, os contribuintes podem procurar o Setor de Arrecadação, localizado na Rua 27 de Julho, nº 1390, no Centro de Anastácio, ou entrar em contato pelo telefone (67) 3245-1400.

A administração municipal reforça a importância do pagamento do IPTU, que é uma das principais fontes de receita do município e essencial para a realização de obras, manutenção de serviços públicos e investimentos que beneficiam toda a população.

